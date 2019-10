Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le 16 octobre, un avion de tourisme de type CESSNA s'était crashé dans le secteur de la Plaine des Sables, faisant deux morts et deux blessés, dont un grave, le pilote. Celui-ci n'a finalement pas survécu, il est décédé ce jeudi 31 octobre. Il était jusqu'ici entre la vie et la mort. Quant au dernier passager, son pronostic vital n'est plus engagé. Une enquête est toujours ouverte par le parquet de Saint-Pierre. La thèse accidentelle est privilégiée pour le moment.

