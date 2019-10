Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est bien connu, le temps est changeant à La Réunion, en quelques heures, on peut passer du tout au tout. C'est ce qui se passe en ce moment. Ce jeudi 31 octobre 2019, les spécialistes de Météo France indiquent qu'il fait particulièrement chaud dans les Hauts "avec des maximales proches au niveau des records : 28.7°C à Cilaos (1197m) et 25°C au Maido (2149m). Les experts ajoutent "l'ensemble de l'île a d'ailleurs connu des températures supérieures à 21°C. (21.3°C est la plus basse maximale sur notre réseau aux Colimaçons)". Mais ce week-end, dès samedi matin, un front froid va passer sur La Réunion ce qui implique une dégradation de la météo : baisse des températures - une perte de 3° dans les Hauts - et le retour du vent et de la pluie. (photo rb/www.ipreunion.com)

C'est bien connu, le temps est changeant à La Réunion, en quelques heures, on peut passer du tout au tout. C'est ce qui se passe en ce moment. Ce jeudi 31 octobre 2019, les spécialistes de Météo France indiquent qu'il fait particulièrement chaud dans les Hauts "avec des maximales proches au niveau des records : 28.7°C à Cilaos (1197m) et 25°C au Maido (2149m). Les experts ajoutent "l'ensemble de l'île a d'ailleurs connu des températures supérieures à 21°C. (21.3°C est la plus basse maximale sur notre réseau aux Colimaçons)". Mais ce week-end, dès samedi matin, un front froid va passer sur La Réunion ce qui implique une dégradation de la météo : baisse des températures - une perte de 3° dans les Hauts - et le retour du vent et de la pluie. (photo rb/www.ipreunion.com)