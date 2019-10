Ce jeudi 31 octobre 2019, la Cité des Arts de Saint-Denis va vibrer au rythme électronique. La soirée Réunion Sonore Festival, organisée par l'association Galipe, revient pour une troisième édition. Quatre scènes, quinze musiciens, des graffeurs et autres artistes animeront de 20 heures à 4 heures du matin l'événement.

C'est environ 2000 personnes qui sont attendues ce jeudi soir. "Lors des deux dernières éditions, nous avons affichés complet, pas de doute que ce sera le cas cette année aussi" assure El-Hadi Iherkouken, président de l'association.



Lors de la soirée, des artistes internationaux tels que Darius et Paul Ritch, seront présents, mais ce sont surtout des artistes locaux qui seront en charge de faire danser les Réunionnais lors de cette soirée. "Ces artistes ramènent du monde, ce qui montre qu'on n'a pas besoin de DJ internationaux pour plaire" souligne le président de l'association.



Quatre scènes seront ouvertes, dont deux à l'extérieur qui fermeront à minuit. Et si l'engouement reste au rendez-vous cette année, les organisateurs songent à un festival de trois jours pour l'an prochain. "La première journée se passerait au Choka Bleu à La Saline, tandis que les deux autres se passeraient à Saint-Denis, toujours à la Cité des Arts" précise El-Hadi Iherkouken. La Cité des Arts est d'ailleurs en co-réalisation sur cette soirée électronique.



A noter qu'environ 10% des bénéfices de la soirée seront reversés à des associations, comme ça a été le cas l'an dernier.



La scène électronique réunionnaise est aujourd'hui en émergence, avec des noms internationaux s'étant produits notamment aux Electropicales et au Sakifo. Aujourd'hui, l'association Galip organise régulièrement des événements appelés les "Off Sonore" pour promouvoir ce style de musique. "Plusieurs soirées sont à prévoir pour remercier notre public, notamment le 10 novembre et le 22 décembre" souligne l'organisateur.



Rendez-vous à la Cité des Arts dès 20 heures ce jeudi, munis de vos plus beaux déguisements.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com