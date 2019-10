Retrouvez tous les événements sportifs prévus ce week-end du 1er au 3 novembre 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 23ème journée de D1

La 23ème journée du championnat de 1ère division aura lieu ce dimanche à 15h30:

Marsouins – Trois Bassins

Capricorne – Excelsior

St Pauloise – St Denis

SDEFA – Jeanne d'Arc

Tamponnaise – St Pierroise

St Louis – Ste Marie

Ste Suzanne – St Louisienne



Basketball: 6ème journée de championnat

La 6ème journée de pré nationale masculine aura lieu ce samedi à partir de 19h00:

AMML – St Leu

BCD – COM

Etang Salé – St Paul

Tamponnaise – St Pierre

Côté féminin, on jouera la 6ème journée de 2ème division samedi à 18h30:

St Leu – Tamponnaise 1

BCD – COM

Tamponnaise 2 – St Paul

Port – St Pierre



Volleyball: 7ème journée de R1

La 7ème journée de régionale 1 aura lieu cette fin de semaine.

Côté masculin, la 7ème journée a débuté hier et se poursuivra jusqu'à samedi:

VB2CO – Entre Deux 0-3

Bras Panon – St Leu jeudi

RCO – St Pierre samedi

TGV – Aigles blancs samedi

SDOVB – St Denis

Côté féminin, les rencontres auront lieu samedi à 18h30:

St André – VB2CO

Entre Deux – Ste Marie

TGV – St Pierre

SDOVB – St Denis

RCO – St Leu dimanche



VTT: Finale de la coupe régionale de XC

L'UCT organise la 11ème et dernière manche de la coupe régionale de crosscountry ce dimanche au champ de foire de la Plaine des Cafres. L'épreuve se déroulera sur un circuit de 3,2km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Les plus jeunes s'élanceront à partir de 9h00, suivis à 10h00 des VTTAE et Open, à 11h15 les minimes et les féminines puis à 12h15 les élites, juniors et cadets.

Logiquement, Julien Chane Foc (CCSL) devrait l'emporter à la seule condition de finir l'épreuve: l'espoir saint louisien a pour le moment participé à 9 des 10 manches courues, en a gagné 7 et signé 2 secondes places, et a déjà utilisé son joker. Giovanni Gonthier (CCSL) devrait conserver sa seconde place sauf incident technique et la 3ème place devrait revenir à Yannick Cornille (CSSD); les deux hommes ont participé pour le moment à toutes les manches. Réponse dimanche en début d'après midi.



Escalade: Coupe de France de bloc

Samedi et dimanche, la Ligue Réunion de la Montagne et d’Escalade organise une étape de la Coupe de France d’escalade de bloc au gymnase Noe Phalaris de la Chaloupe Saint Leu.

Manon HILY, membre du club 7alouest et de l’équipe de France sénior de bloc, et Lucile SAUREL, membre du club Austral ROC et de l’équipe de France sénior de bloc, seront les marraines de cet évènement. Oriane Bertone, membre du club 7aouest et du pole espoir outre mer, double championne du Monde et d’Europe de bloc et difficulté en minime, sera également de la partie. 71 compétiteurs seront réunis pour offrir un vrai spectacle de performances physiques et sportives sur une structure artificielle d’escalade de niveau international ! Le samedi soir de 19h00 à 21h30, se dérouleront les finales séniors : grand show organisé à l’occasion de ce temps fort de l’escalade.



Course à pied: Diab'athlétique 8ème édition

Le CALSSUD organise ce dimanche, dans le cadre de la journée mondiale du diabète, une course sur route de 12km à St Pierre, départ et arrivée au parking du Jumbo Score ravine blanche. Le parcours longera le littoral en direction du nord sur 6km pour faire ensuite demi tour au niveau de l'aéroport de Pierrefonds pour revenir au Jumbo. Le départ sera donné à 6h30.



Course à pied: Cross du Parc boisé

L'USPGA organise ce dimanche un cross pour toutes les catégories, des baby athlé aux masters, au parc boisé du Port. La matinée se déroulera selon le programme suivant:

7H30 Course ESH-SEH- VEH 7,5 KM

8H15 Course JUH 5,5 KM

8H40 Course JUF-ESF-SEF-VEF 4,2 KM

9 H Course de BABIES : 6 minutes endurance

9H20 Course des écoles d’ athlé . (2009-2010)Garçons. 0,5 KM

9H30 Course des écoles d’ athlé. (2009-2010) Filles 0,5 KM

9H40 Course de POH et POF (2007-2008) 1 KM

9H50 Course des benjamines (2005-2006) 1KM

10H 05 Course des benjamins ( 2005 -2006 ) 1,8 KM

10H25 Course des Minimes filles ( 2003 -2004) 1,8 KM

10H45 Course des MIH(2003-2004) et CAF(2001-2002) 2,3 KM

11H 10 Cross court TCH + CAH 4,2 KM



Triathlon: Le Mur²

Le 1er novembre, le triathlon Le Mur revient et devient Le Mur Puissance 2 ! Pour cette troisième édition, le format sprint est conservé mais la petite équipe du Club Triathlon, toujours en recherche d’innovations, vous à concocté quelques surprises…

Le départ sera donné à 15h30 sur la plage de Trou d’Eau pour profiter au mieux de la marée haute pour es 750m de natation. S'en suivront 27km de vélo direction St Leu puis la Montée Panon pour le rejoindre le fameux mur vers Trois Bassins. Après avoir déposé le vélo à la maison de quartier de Bois de Nèfles – Trois Bassins, le tracé de la course à pied, légèrement rallongé pour atteindre les 5km, vous emmènera vous frotter à un second mur ! Enfin, après avoir franchi la ligne d’arrivée, vous redescendrez sur le site du départ où vous attendra un ravitapéro ambiancé par un DJ électro sur fond de coucher de soleil. Nous y fêterons les vainqueurs et les exploits de chacun.



Trail: Trail de Rodrigues

La 10ème édition du Trail de Rodrigues aura lieu ce week end sur l'île éponyme. Plusieurs formats seront proposés: 7, 15, 25 et 50km. Une fois encore, de nombreux réunionnais seront au départ. Parmi eux, David Hauss viendra défendre son titre conquis l'an dernier et devrait retrouver à ses côtés le métropolitain Ludovic Pommeret, 2ème du Grand Raid cette année...



sp / www.ipreunion.com