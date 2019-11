BONJOUR - A la une de ce vendredi matin 1er novembre 2019 :



Toussaint : hommage aux êtres chers disparus

Ce vendredi 1er novembre 2019, les Réunionnais sont des milliers à se presser dans la cinquantaine de cimetières de l'île pour rendre hommage aux défunts. Une tradition honorée chaque année, certains se préparent depuis plusieurs semaines à l'avance et rafraîchissent les tombes de leurs proches disparus. On passe un coup de peinture, on enlève les mauvaises herbes, on nettoie la pierre tombale, un coup de propre avant le jour J. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, c'est généralement en famille que les Réunionnais viennent déposer un bouquet de fleurs sur les sépultures des êtres aimés.

L'allocation chômage nouvelle est arrivée, la réforme entre en vigueur ce 1er novembre

C'est ce vendredi 1er novembre 2019 qu'entre en vigueur la réforme de l'allocation chômage. Une réforme décriée qui a pour objectif d'opérer une refonte de son fonctionnement, source d'économies pour l'Unedic (3,4 milliards d'euros sur 3 ans) et visant à lutter contre la précarité du marché du travail. Durcissement de l'accès à l'allocation, indemnités dégressives ou nouveaux droits en cas de démission, tour d'horizon des mesures qui s'appliquent désormais aux nouveaux demandeurs d'emploi

Volcan : l'enclos est rouvert

Le Piton de la Fournaise s'est rendormi ce dimanche 27 octobre 2019 et le préfet a décidé d'autoriser à nouveau l'accès à l'enclos du vendredi 1er novembre à 7h00..Le volcan a aussi été replacé en phase de vigilance depuis jeudi à 22 heures

Halloween : 12 personnes interpellées et placées en garde à vue

Des affrontements au Chaudron (Saint-Denis) ainsi que plusieurs feux de poubelles et des jets de galets sur les forces de l'ordre sont signalés dans plusieurs communes en marge d'Halloween ce jeudi soir 31 octobre 2019. Par anticipation le préfet a pris des dispositions, en renforçant le déploiement des forces de l'ordre et avec davantage de contrôles, cela n'a pas tout à fait découragé certains jeunes. Suivez-nous, nous sommes en live (Photo www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée agréable sous le soleil

Il fera beau, il fera bon ce vendredi 1er novembre, jour férié ! L'après-midi sera légèrement plus humide que la matinée, mais pas de quoi faire ôter son chapeau à Matante Rosina, qui a décidé de prendre un bon bain de soleil. Pour ceux qui iront en montagne, les nuages vont s'agglutiner dans les reliefs, et quelques averses peuvent poindre le bout de leur nez en fin de journée.