Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Ce 1er novembre 2019 avait lieu comme chaque année la cérémonie commémorative organisée conjointement avec l'ONACVG de la Réunion et la délégation générale du Souvenir Français à l'île de la Réunion pour les soldats tombés pour la France. L'homme a réuni les autorités civiles et militaires du chef-lieu, en présence des porte-drapeaux, des associations d'anciens combattants et des familles de soldats réunionnais morts pour la France en OPEX (opérations extérieures).

Ce 1er novembre 2019 avait lieu comme chaque année la cérémonie commémorative organisée conjointement avec l'ONACVG de la Réunion et la délégation générale du Souvenir Français à l'île de la Réunion pour les soldats tombés pour la France. L'homme a réuni les autorités civiles et militaires du chef-lieu, en présence des porte-drapeaux, des associations d'anciens combattants et des familles de soldats réunionnais morts pour la France en OPEX (opérations extérieures).