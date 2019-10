Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Ce vendredi 1er novembre 2019, les Réunionnais sont des milliers à se presser dans la cinquantaine de cimetières de l'île pour rendre hommage aux défunts. Une tradition honorée chaque année, certains se préparent depuis plusieurs semaines à l'avance et rafraîchissent les tombes de leurs proches disparus. On passe un coup de peinture, on enlève les mauvaises herbes, on nettoie la pierre tombale, un coup de propre avant le jour J. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, c'est généralement en famille que les Réunionnais viennent déposer un bouquet de fleurs sur les sépultures des êtres aimés.

