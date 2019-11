La billetterie a été ouverte en ligne pour assister à la conférence de retour d'Expédition La Pérouse qui aura lieu le 8 novembre 2019 à 18h30 à l'amphi bioclimatique de l'université de Saint-Denis. Les entrées sont gratuites mais la réservation de billets est obligatoire. Il s'agit de la présentation de la mission d'exploration du Mont La Pérouse qui a lieu du 26 octobre au 6 novembre 2019 à bord de La Curieuse, en présence d'une équipe réunionnaise. Des images sous-marines prises à 120 mètres de profondeur seront présentées. (Photo / Laurent Ballesta - Andromède Océanie)

La conférence se tient à l'Amphi Bioclimatique de l’Université de La Réunion (Moufia St-Denis).

Pour réserver vos billets c'est par là.

Présentation de la mission d'exploration du Mont La Pérouse qui a lieu du 26 octobre au 6 novembre 2019 à bord de La Curieuse, en présence de l'équipe réunionnaise, naturalistes et scientifiques et de l'équipe de Laurent Ballesta, plongeurs profonds, photographes et naturalistes. Les premières images sous-marines prises jusqu'à -120 m de profondeur et les premières résultats de l'exploration seront présentés. Entrée gratuite

Le lien pour suivre l’expédition sur le blog par ici. Ou sur les réseaux sociaux : facebook @Galaxea974 et @vieoceane.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com