Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Mercredi 30 Octobre à 07H21

Le 2 novembre 2019, le Bisik organise une soirée maloya originale ! Une rencontre alternative avec Grèn Sémé, groupe de maloya évolutif mené par Carlo de Sacco, qui poursuit sa balade en apesanteur dans le village musical global entre chanson française et pop africaine et qui nous présentera son nouvel EP, " Poussière ", et Jad', artiste polymorphe qui mélange ses influences venues du Soundsystem pour créer une musique instantanée et organique.

Le 2 novembre 2019, le Bisik organise une soirée maloya originale ! Une rencontre alternative avec Grèn Sémé, groupe de maloya évolutif mené par Carlo de Sacco, qui poursuit sa balade en apesanteur dans le village musical global entre chanson française et pop africaine et qui nous présentera son nouvel EP, " Poussière ", et Jad', artiste polymorphe qui mélange ses influences venues du Soundsystem pour créer une musique instantanée et organique.