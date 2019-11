Pour la 1ère nuit du Tchoukball organisée par le club du Tchoukleu, avec l'aide des 7 autres clubs de l'ile, la volonté était d'offrir du plaisir à tous les " pouakés " du Tchouk. Comme toute 1ère édition, des axes d'amélioration sont à faire mais déjà la satisfaction se lisait sur les visages des joueurs-euses des 18 équipes présentes dont 7 équipes de jeunes. Voici le communiqué de la Ligue réunionnaise de tchoukball.

Dès 18h30, les premières rencontres et initiations se sont enchaînées. Un tournoi entre les 8 équipes ayant des joueurs initiés et surtout des initiations pour les 14 autres équipes, apprentissage des règles fondamentales, et très rapidement ont été mis en place des tournois avec ces nouveaux pratiquants. L’envie d’apprendre était présente, surtout avec beaucoup de fairplay, de bonne humeur, pour vivre une nuit sportive et conviviale.

Au cours de la soirée, l’occasion fut donnée à la caisse locale du Crédit Agricole de remettre un chèque au club du Tchoukleu pour l’accompagner dans le développement du tchoukball sur la commune et plus particulièrement dans les écarts.

Après plus de 7 heures d’effort, de joie et de fous rires, la fatigue et le sommeil prenaient possession des corps de ces sportifs-ves de la nuit. Pas de classement, ni de récompenses, rien que le plaisir d’avoir fait connaissance avec des joueurs venant du Tampon, de St-Denis, St-Benoit et bien d’autres contrées de l’île.

Une 1ère édition qui en appellera certainement d’autres, les organisateurs vont tirer les leçons de cette 1ère expérience pour mieux encore faire connaitre ce tchoukball qui se construit dans le respect de sa charte internationale.

