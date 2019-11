La 12eme édition de l'événement Odyssée Réunion aura lieu le deuxième week-end de novembre, le samedi 9 et le dimanche matin 10 novembre. De nouvelles vagues roses s'apprêtent à déferler une fois encore, dans la forêt de l'Etang-Salé dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein à La Réunion. L'organisation compte déjà 18.700 inscriptions. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Parmi tous ces inscrits, 2.196 inscrits à la course de la Diversité, 261 inscrits à la zumba géante du samedi, 780 inscrits à la course enfants, 5.669 inscrits à la marche de 5 km (le quota est dépassé, les inscriptions sont closes pour cette marche-là) et enfin 1.549 inscrits à la course de 10 km. La marche solidaire du dimanche, de 5 km, elle, compte 8.167 inscrits.

Le 10 km course entièrement nature se déroule le samedi après-midi. Afin d’accueillir au mieux les participants du 10km classé, la course se disputera désormais presque entièrement sur les sentiers de la forêt de l’Etang-Salé avec un passage en lisière de l’Etang-Salé les Bains.

Le nouveau parcours de ce 10 km course nature, tracé avec le soutien des services municipaux et de l’ONF, avait fait l’unanimité l’an passé. Il est maintenant confirmé en 10km Nature !... avec une petite surprise supplémentaire, annonce l'organisation.

Cela fait 12 ans qu'Odysséa s'active dans la lutte contre le cancer du sein. L'année dernière, 175.000 euros de dons ont été collectés.

Il faut savoir qu'à La Réunion, plus de 120.000 femmes sont concernées par le dépistage du cancer du sein. Et pourtant, seules 47,2% d'entre elles se sont faites dépister l'année dernière, soit 28.251 femmes, contre 50,1% au niveau national.

Le Centre régional de coordination des dépistages des cancers remarque "une chute des taux de participation sur le territoire français depuis 2011". Pourtant une invitation est envoyée tous les deux ans par courrier aux Réunionnaises concernées.

Durant la campagne 2017-2018, près de 210.000 courriers ont été envoyés, mais moins de 56.000 mammographies ont été réalisées dans l'année, soit une moyenne de 2.300 par mois.

Par ailleurs, dans 96% des cas, les résultats des mammographies ne révèlent rien d'anormal. Mais ce test – pris en charge à 100% - peut sauver des vies. En 2018, 130 cancers ont été détectés à La Réunion. 90% des cancers sont guéris s'ils sont pris à temps.

En outre, s'ils sont détectés trop tard, l'issue peut être fatale. Ainsi, au niveau national, on compte chaque année 60.000 nouveaux cas de cancers du sein et 12.000 décès.

