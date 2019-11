Résultat de plusieurs années de travail, le 30 octobre 2019, les services de l'Etat en collaboration avec la Ville de la Possession ont officialisé le lancement de la première micro-folie, dispositif de médiation culturelle, de l'Ile de la Réunion sur le territoire de La Possession, dont nous publions le communiqué.

Qu’est-ce qu'une micro folie ?

La Micro-Folie est un dispositif national dédié à la médiation culturelle, comptant aujourd’hui près de 200 implantations et désormais la ville de La Possession en tant que première ville ultramarine.

Micro-folie est un concept offrant aux citoyens un espace composé ; d'un musée numérique avec découverte d'œuvres d'art appartenant au patrimoine national et local ; d'un espace de découverte en réalité virtuelle, d'un espace scénique ouvert à des spectacles vivants et des manifestations culturelles ; d'un FabLab ouvert à la créativité et d'un Café favorisant le lien social.

A La Possession, ce dispositif a été déployé pour faire de la médiathèque Heva un centre d'accès a la connaissance. Véritable outil d'innovation sociale, la Micro-Folie de La Possession agit pour favoriser le lien social, renforcer l'accès à la culture pour tous, valoriser le patrimoine, agir en matière d'insertion et lutter contre la fracture numérique.

Micro-folie est notamment un dispositif de démocratisation culturelle qui est né de la volonté de pallier à la baisse de fréquentation au sein des médiathèques. La Médiathèque Heva a ainsi été érigée en un tiers-lieu avec pour objectif : permettre aux citoyens de tout âge de se réapproprier ce lieu de vie et de répondre aux besoins des habitants avec une valeur rajoutée : des outils numériques de pointe, des services adhoc et l'accès à des contenus culturels de qualité.

