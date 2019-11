Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Ce samedi 2 novembre 2019 a été une journée bien grise et pluvieuse sur une grande partie de La Réunion, explique Météo France. Le front froid a donné quelques valeurs remarquables : 150 mm de pluie à la Crête en 24 heures, des rafales de vent à plus de 80km/h sur le littoral et quelques impacts de foudre au large de Saint-Philippe.

