Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Mi-septembre, Imaz Press Réunion vous racontait les tensions internes qui régnaient au sein de l'association des anciens de l'EMPR (Ecole militaire préparatoire du Tampon). Lors de l'assemblée générale du 1er juin, visant à élire le bureau, plusieurs membres se présentent sans prévenir et c'est Dominique How Pan-Hie qui sera élu pour prendre la place de René-Claude Carassou. De quoi provoquer un conflit articulé en plusieurs rebondissements jusqu'à la démission de Dominique How Pan-Hie. Aujourd'hui celui-ci affirme qu'il officiellement plus président à partir de ce 1er novembre 2019. C'est Idamise Lauret qui le remplace. (Photo d'illustration Dominique How Pan-Hie rb/www.ipreunion.com)

Mi-septembre, Imaz Press Réunion vous racontait les tensions internes qui régnaient au sein de l'association des anciens de l'EMPR (Ecole militaire préparatoire du Tampon). Lors de l'assemblée générale du 1er juin, visant à élire le bureau, plusieurs membres se présentent sans prévenir et c'est Dominique How Pan-Hie qui sera élu pour prendre la place de René-Claude Carassou. De quoi provoquer un conflit articulé en plusieurs rebondissements jusqu'à la démission de Dominique How Pan-Hie. Aujourd'hui celui-ci affirme qu'il officiellement plus président à partir de ce 1er novembre 2019. C'est Idamise Lauret qui le remplace. (Photo d'illustration Dominique How Pan-Hie rb/www.ipreunion.com)