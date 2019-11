Retour sur l Lundi 2es actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 28 octobre : Piton de la Fournaise : une cinquième éruption courte mais intense

- Mardi 29 octobre : La lave qui traverse la route, ce n'est pas juste un beau spectacle

- Mercredi 30 octobre : Rétablissement de l'APL Accession au 1er janvier 2020 : deux ans de perdus pour les familles et l'économie réunionnaises

- Jeudi 31 octobre : Leucose bovine : "si vous dites qu'on va assainir le cheptel en 4 ans, vous vous plantez"

- Vendredi 1er novembre : Toussaint : hommage aux êtres chers disparus

On sait le volcan capricieux et imprévisible, cette fois encore, il n'a pas failli à sa réputation. L'éruption a commencé au galop, la lave a dévalé les Grandes pentes à un rythme effréné puis le débit du trémor éruptif a baissé progressivement pour s'arrêter à près 50 heures d'activité. Des milliers de curieux se sont rendus sur les lieux pour admirer ce spectacle sublime et être aux premières loges pour voir la lave traverser la RN2, finalement, le front de coulée s'est stoppé à 250 mètres de l'axe routier. Aussi proche de la nationale, cela faisait douze ans que l'on n'avait pas vu ça mais en 2007, la lave avait fini par couper la route... Retour sur une éruption exceptionnelle.

Alors que la cinquième éruption de cette année 2019 s'est terminée ce dimanche 27 octobre, la lave n'est encore une fois pas passé très loin de traverser la Route nationale 2. Si les coulées de lave ont dévalé les Grandes pentes lors de la première journée, l'intensité de l'éruption a diminué petit à petit. La lave a fini par stagner à 250 mètres de la route. Certains sont déçus, car le spectacle est impressionnant lorsque les coulées traversent la RN2, comme c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Cependant, ces traversées ont aussi un coût.

C'était un engagement d'Annick Girardin, ministre des outre-mer, le 10 juillet 2019. Il a été confirmé par Emmanuel Macron lui-même lors de son passage dans l'île. Le dispositif d'allocation logement accession initialement supprimé le 1er février 2018 sera définitivement rétabli au 1er janvier 2020.

Couacs au sein du gouvernement et des services de l'Etat, sur le sujet de la leucose. Le 25 octobre 2019, lors de son troisième et dernier jour de visite à La Réunion, Emmanuel Macron a évoqué un plan zéro leucose censé assainir le cheptel en 4 ans. Une annonce très attendue par les éleveurs, mais qui se contredit avec la version du ministre de l'Agriculture qui parlait plutôt de 2030. Contactée, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts (DAAF), censée publier d'ici quelques jours le plan en question dans une version détaillée, confirme l'objectif de 4 ans... pour la filière viande. Pour les élevages laitiers, ce sera bel et bien 10 ans.

Ce vendredi 1er novembre 2019, les Réunionnais sont des milliers à se presser dans la cinquantaine de cimetières de l'île pour rendre hommage aux défunts. Une tradition honorée chaque année, certains se préparent depuis plusieurs semaines à l'avance et rafraîchissent les tombes de leurs proches disparus. On passe un coup de peinture, on enlève les mauvaises herbes, on nettoie la pierre tombale, un coup de propre avant le jour J. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, c'est généralement en famille que les Réunionnais viennent déposer un bouquet de fleurs sur les sépultures des êtres aimés.