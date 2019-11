Une pique-nique de solidarité est organisé sur le front de mer de Saint-Paul dimanche 10 novembre pour une jeune Réunionnaise, Kenza, 10 ans, qui doit subir une intervention en métropole. Le rendez-vous est donné de 9h à 18h. Une cagnotte est également en ligne, plus de 2.000 euros de dons ont déjà été collectés.

"Kenza est une petite fille atteinte d'une paralysie cérébrale. Elle doit faire des injections de toxines tous les 4 mois pour détendre ses muscles sous anesthésie générale", indique sa famille sur la cagnotte mise en ligne. "Elle doit faire des séances de kiné tous les jours. Elle se déplace avec un déambulateur. Avec cette opération de la radicellectomie pour supprimer l'hypertonie, kenza doit partir à Nantes pour 2 mois environ."

Au programme : animations, spectacles, concerts. Plusieurs artistes sont envisagés : MG Céline, Aim à Nou, Annaelle , Erick Mahabo K'Lips Kréol, Somanké Sandr'yah, Christopher Safari, Chantal Maloya René Paul Elleliara, Marylou Sophie Ligdamis, Sylvio Mailly Famille Melody, Ti zenfan Gado Jérry Bouclier, Joel Lamonge Nina De Menabe, Dijah...

Une vente de gâteaux et de boissons est également prévue sur place et une cagnotte est en ligne pour récupérer des dons. Plus de 2.000 euros ont déjà été collectés.

