BONJOUR - A la une de ce dimanche matin 3 novembre 2019 :



Saint-Leu : des jeux de mots sur les panneaux de circulation

Il y a de quoi être interpellé. Peut-être que les Saint-Leusiens l'auront remarqué : certains panneaux aux abords de la Route des Tamarins ont un peu changé. Sur les panneaux d'interdiction et de stop, on y lit des messages variés sur les bandes blanches. Des mots qui tournent autour des cinq sens ou des thématiques sociétales. Ces messages mystérieux sont apparus près de l'aire de covoiturage des Colimaçons il y a deux semaines environ et sont toujours là. Personne ne sait pour l'instant qui est à l'origine de ce coup. Retrouvez à travers notre diaporama photos tous ces jeux de mots.

Deux jours dédiés au tatouage à la Cité des Arts

Le week-end du 16 et 17 novembre 2019, des tatoueurs venus de toute l'île, mais aussi de métropole, de Thaïlande ou d'Indonésie, accueilleront pendant deux jours les fans de tatouages. Au total, ce sont une quarantaine d'artistes qui seront présents pour présenter leur travail.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Eruption, lave sur la route, APL Accession, leucose bovine, Toussaint

Retour sur l Lundi 2es actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 28 octobre : Piton de la Fournaise : une cinquième éruption courte mais intense

- Mardi 29 octobre : La lave qui traverse la route, ce n'est pas juste un beau spectacle

- Mercredi 30 octobre : Rétablissement de l'APL Accession au 1er janvier 2020 : deux ans de perdus pour les familles et l'économie réunionnaises

- Jeudi 31 octobre : Leucose bovine : "si vous dites qu'on va assainir le cheptel en 4 ans, vous vous plantez"

- Vendredi 1er novembre : Toussaint : hommage aux êtres chers disparus

Agression au couteau au commissariat Malartic : enquête ouverte pour apologie du terrorisme

En début d'après-midi ce samedi 2 novembre 2019 une femme a été menacée au couteau dans le hall du commissariat Malartic de Saint-Denis. La victime n'a pas été blessée et l'homme a été maîtrisé par les policiers sur place. L'homme a crié "allah akbar" lors de son interpellation. Une enquête est ouverte pour violences volontaires et apologie du terrorisme.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La grisaille se poursuit jusqu'à la fin du week-end

Le temps pluvieux du week-end se poursuit avec une météo très humide ce dimanche notamment sur l'Est de l'île, de Saint-Joseph à Saint-Benoît. Ailleurs, c'est quand même un peu plus clair. Mais les averses vont gagner l'intérieur de l'île dans l'après-midi et dans les hauts de l'Ouest. Si Matante Rosina cherche le soleil, il faudra aller sur Saint-Pierre.