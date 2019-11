La Fête de la science se tient du 9 au 17 novembre à La Réunion, dans les Outre-mer et à l'international. L'occasion de découvrir la science sous un jour nouveau, en images, en débats, en actions. C'est aussi un moyen de partager une culture scientifique commune et de développer l'esprit critique afin de permettre à chacun de contribuer au débat public. Cette année, la thématique nationale est " Raconter la science, imaginer l'avenir ", avec pour slogan " À demain ". (Photo d'illustration scientifiques de l'Observatoire du volcan rb/www.ipreunion.com)

Organisée par le ministère de l‘Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation depuis 1991, la Fête de la science propose des milliers d’événements ouverts à tous, gratuits, inventifs, attractifs et ludiques. L’occasion de rencontrer des scientifiques, de découvrir le travail des chercheurs, de partager des savoirs, d’explorer de nouvelles connaissances et de s’interroger sur les grands enjeux du XXIe siècle.

Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biodiversité aux sciences de l’univers, en passant par les sciences humaines ou les nanotechnologies, pour mieux comprendre la science et ses enjeux, pour partager des savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure.

