Le temps pluvieux du week-end se poursuit avec une météo très humide ce dimanche notamment sur l'Est de l'île, de Saint-Joseph à Saint-Benoît. Ailleurs, c'est quand même un peu plus clair. Mais les averses vont gagner l'intérieur de l'île dans l'après-midi et dans les hauts de l'Ouest. Si Matante Rosina cherche le soleil, il faudra aller sur Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

