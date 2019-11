Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Jeudi 31 Octobre à 14H21

Il y a de quoi être interpellé. Peut-être que les Saint-Leusiens l'auront remarqué : certains panneaux aux abords de la Route des Tamarins ont un peu changé. Sur les panneaux d'interdiction et de stop, on y lit des messages variés sur les bandes blanches. Des mots qui tournent autour des cinq sens ou des thématiques sociétales. Ces messages mystérieux sont apparus près de l'aire de covoiturage des Colimaçons il y a deux semaines environ et sont toujours là. Personne ne sait pour l'instant qui est à l'origine de ce coup. Retrouvez à travers notre diaporama photos tous ces jeux de mots. (Photos rb/www.ipreunion.com)

