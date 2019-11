Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Jeudi 31 Octobre à 12H04

Le Président Emmanuel Macron a séjourné à La Réunion du mercredi 23 octobre au vendredi 25 octobre 2019. Il a serré les mains des élus, chaleureusement ou très mollement pour au moins l'un d'entre-eux. Il a déposé une gerbe de fleurs au Monument aux mort. Il a déambulé dans les rues de Saint-Denis et sur l'aire de pique-nique de Grand Anse au milieu d'un public aseptisé - c'est du moins ce qu'a cru son service de sécurité qui a laissé passer plusieurs marmailles du quartier dionysien des Camélias pas du tout fans du chef de l'Etat. Il a aussi mangé du pâté créole et joué du kayamb. Il a fait des discours et annoncé des mesures (des mesurettes, affirment ses détracteurs) en faveur de l'emploi et de l'agriculture. Tout cela a laissé des traces, des instantanés que le photographe d'Imaz Press a figé. Ce sont ces images que nous vous proposons juste en dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

