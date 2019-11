Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Jeudi 31 Octobre à 07H45

La ville de Saint-Joseph et la MDA accueillent la 18ème édition du Safran en fête du 8 au 11 novembre 2019, à la Plaine des Grègues. Plusieurs activités et animations sont au programme, parmi lesquelles le trail et la rando du Curcuma, un bal Musette avec l'élection de Miss Belle époque, des activités touristiques, des concerts et bien sûr l'élection de Miss Saint-Joseph. (Photo d'illustration)

La ville de Saint-Joseph et la MDA accueillent la 18ème édition du Safran en fête du 8 au 11 novembre 2019, à la Plaine des Grègues. Plusieurs activités et animations sont au programme, parmi lesquelles le trail et la rando du Curcuma, un bal Musette avec l'élection de Miss Belle époque, des activités touristiques, des concerts et bien sûr l'élection de Miss Saint-Joseph. (Photo d'illustration)