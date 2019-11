Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Ce samedi 2 novembre, un homme d'une vingtaine d'années est entré dans le commissariat de Malartic à Saint-Denis. Il s'en est pris à une jeune fille de 16 ans qui attendait dans le hall en plaçant un couteau sous sa gorge. Rapidement maîtrisé et placé en garde à vue, le jeune donne sa version des faits ce dimanche : il cherchait à faire un "coup médiatique" et faire honte à son père, après une altercation avec ce denier. Il n'y a aucun lien entre le jeune homme et la victime. La jeune fille, elle, n'est pas blessée mais elle va être prise en charge sur le plan psychologique. La garde à vue de l'individu va être prolongée et une information judiciaire va être ouverte demain. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

