La deuxième édition du salon Vinocité se tiendra à La Nordev du 9 au 11 novembre. Outre de nombreuses nouveautés, l'événement accueillera cette année David Biraud, meilleur sommelier de France. Les organisateurs attendent 4.000 visiteurs. (Photo d'illustration)

Le salon Vinocité dont la première édition s’est tenue l’année dernière a confirmé que les Réunionnais s'intéressaient au vin et étaient parfois de fins connaisseurs. Plus de 2.500 personnes étaient passés sur les 30 stands exposants.

Cette année, ce ne sont pas moins de 42 exposants qui présenteront le meilleur de l’oenologie et de la gastronomie, aux amateurs et aux professionnels réunionnais. Aux côtés des exposants vins et bulles, on trouvera également pour la première fois un espace réservé à la bière mais aussi des stands de charcuteries, fromages, épiceries fines, poissons, caviar et verreries.

David Biraud, un parrain d’exception

L'édition 2019 Vinocité sera parrainée par David Biraud : meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France en sommellerie, vice-champion du monde 2016, directeur actuel du restaurant Sur Mesure au Mandarin Oriental de Paris dirigé par le chef Thierry Marx.

Cette grande figure de la sommellerie française présidera le concours amateurs de connaissance du vin, ouvert à tout le monde, comme le concours professionnel dont les épreuves finales se dérouleront sur scène et en public. L'autre mission de David Biraud, consistera à attribuer les toutes nouvelles médailles Vinocité qui récompenseront les meilleures bouteilles des exposants de Vinocité 2019 dans trois catégories : vin de moins de 10 euros, entre 10 et 20 euros et plus de 20 euros. Ces médailles pourront ensuite être valorisées sur les produits concernés pendant un an.

Enfin, le sommelier français partagera ses connaissances avec les étudiants de l’école Vatel, partenaire de l’événement. Le salon sera jalonné de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à associer mets et vins ; ateliers vins et fromages, vins et poissons, vins et chocolats, vins et charcuteries, champagnes...

Deux soirées guinguette pour prolonger le plaisir

Face au succès de la guinguette lors de la première édition, les organisateurs ont décidé de la transformer en véritable espace festif. Alors que le salon fermera ses portes à 19h, la guinguette restera ouverte jusque minuit le samedi et 23h30 le dimanche, avec une entrée à tarif réduit à partir de 19h.

www.ipreunioncom / redac@ipreunion.com