Du 10 au 18 novembre 2019, la Fête de la science sera organisée à La Réunion, en outre-mer et à l'international. Un événement consacré à la promotion de la science chez les jeunes, pour les encourager à se lancer dans cette voie d'études supérieures (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pendant plus d'une semaine, quatre villages accueilleront les 6 000 visiteurs attendus pour leur présenter les nombreux domaines qui composent la science. Le campus du Moufia, celui de Saint-Pierre et celui du Tampon, ainsi que la plage de l'Hermitage, tiendront de nombreux événements. D'autres sites seront aussi ouverts au public : la Cité des Volcans, le musée de Stella Matutina, Kélonia, le parc national…



Cette fête a aussi pour but de rapprocher le monde scientifique des habitants. Gilles Lajoie, président du conseil académique de l'Université de La Réunion, explique pourquoi cette fête, et la science, sont importantes. Regardez :



L'événement a pour objectif de 'traduire le lien entre la culture et les sciences" explique Abel Hiol, délégué régional à la recherche du transfert des technologies Réunion Mayotte. "Les gens se tournent de plus en plus vers les métiers, et nous voulons encourager tous les milieux sociaux à venir travailler sur les grands enjeux" détaille-t-il. Regardez :



Pour parrainer l'événement, l'Université de La Réunion a convié Steeve Bourane, originaire de Saint-André et aujourd'hui chercheur en neurobiologie. Celui-ci détaille son parcours, et veut partager un message avec les jeunes, regardez :



Retrouvez le programme complet sur le site de la Fête de la Science

