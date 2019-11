BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 5 novembre 2019



Réseau de bus : vous êtes mal desservis, passez votre permis

La Réunion est depuis toujours confrontée à un problème de taille : les transports en commun. Tout le monde le sait, se déplacer en bus est un véritable parcours du combattant, que ce soit au niveau du respect des horaires, des liaisons à prendre, ou bien même pour avoir la certitude que son bus passera bien. Et plus le Réunionnais habite dans les hauts, plus il aura de difficultés à se déplacer.

Une caravane pour lutter contre le diabète

La Caravane "Diabète tous concernés" sillonnera l'Ile du lundi 11 au samedi 16 novembre 2019 du sud au nord en passant par l'ouest. Cette action aura lieu dans le cadre de la campagne mondiale et de la journée mondial contre le diabète qui aura leu le jeudi 14 novembre. "Mise en place depuis juin 2014 par l'association santé en entreprise (SEE) en partenariat avec la Maison du diabète et le réseau Sophia, le service d'accompagnement des malades chroniques de l'Assurance Maladie, cette opération a permis depuis 2014 de réaliser plus de 15 000 dépistages" indique l'association santé en entreprise

La vidéo (très) édulcorée de l'Elysée pour résumer la visite d'E. Macron à La Réunion

Vous avez raté les temps forts de la visite d'Emmanuel Macron à La Réunion ? L'Elysée vous a compilé une petite vidéo de près de 9 minutes avec les meilleurs moments. Bain de foule, morceaux choisis des allocutions du chef de l'État, Emmanuel Macron discutant avec la population aux Camélias... Tout y est... enfin pas vraiment, quelques séquences ont été omises... Les rues désertes du centre-ville de Saint-Denis à cause des restrictions de circulation, l'important dispositif de sécurité entourant le chef de l'État à chacun de ses déplacements, les journalistes parqués dans des "zones presse", les échanges un peu vifs avec certains habitants n'apparaissent pas dans ce qui ressemblerait plus à un spot de campagne qu'à un véritable résumé de la visite présidentielle sur notre île.

Saint-Denis : l'apologie du terrorisme n'est pas retenue contre l'homme au couteau, il est placé en détention

Les faits d'apologie du terrorisme n'ont pas été retenus contre l'homme de 20 ans qui a agressé ce samedi 2 novembre 2019 une jeune fille au couteau dans le hall du commissariat Malartic (Saint-Denis) en criant "Allah Akbar". L'annonce a été faite ce lundi par le procureur de Saint-Denis, Eric Tuffery. L'homme a finalement été mis en examen pour violence avec arme avec préméditation dans un lieu public. Une information judiciaire a été ouverte, le suspect reste en détention

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un soleil généreux et quelques nuages passagers

Matante Rosina vous avertit : n'oubliez pas de prendre votre parasol et votre capeline ce mardi 5 novembre 2019. Le soleil sera généreux et à peine voilé parfois par quelques nuages passagers. Il y aura une petite brise et la mer sera agitée, ajoute notre gramoune. Et chez vous comment se passent les choses ?