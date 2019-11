Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sera à La Réunion le mercredi 6 et le jeudi 7 novembre 2019. Le programme de ces deux jours de visite ci-dessous.

Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sera à La Réunion le mercredi 6 et le jeudi 7 novembre 2019. Le programme de ces deux jours de visite ci-dessous.