Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 12 heures

La Caravane "Diabète tous concernés" sillonnera l'Ile du lundi 11 au samedi 16 novembre 2019 du sud au nord en passant par l'ouest. Cette action aura lieu dans le cadre de la campagne mondiale et de la journée mondial contre le diabète qui aura leu le jeudi 14 novembre. "Mise en place depuis juin 2014 par l'association santé en entreprise (SEE) en partenariat avec la Maison du diabète et le réseau Sophia, le service d'accompagnement des malades chroniques de l'Assurance Maladie, cette opération a permis depuis 2014 de réaliser plus de 15 000 dépistages" indique l'association santé en entreprise (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

