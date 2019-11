Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina vous avertit : n'oubliez pas de prendre votre parasol et votre capeline ce mardi 5 novembre 2019. Le soleil sera généreux et à peine voilé parfois par quelques nuages passagers. Il y aura une petite brise et la mer sera agitée, ajoute notre gramoune. Et chez vous comment se passent les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

