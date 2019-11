Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

En 2011, à la suite du Grand Prix du Roman Métis, naît le Prix du Roman Métis des Lycéens. Objectif : impliquer dans la lecture des élèves de seconde et de première. Ce prix, en lien avec des équipes pédagogiques, s'inscrit ainsi dans un parcours d'éducation artistique et culturelle. Six lycées réunionnais ont été mobilisés pour cette 9e édition du prix du Roman Métis des lycéens : Paul Moreau (Bras-Panon), Sarda Garriga (Saint-André), Georges Brassens (Saint-Denis), Louis Payen, Maison Blanche et Émile Boyer de La Giroday - Forma'Terra (Saint-Paul). Deux élèves par lycée participeront au jury final.

