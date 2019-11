Une consultation du public est ouverte du 5 au 15 novembre 2019 inclus concernant l'utilisation de lanternes. Nous partageons avec vous le communiqué de la préfecture.

À La Réunion, l’utilisation de lanternes se développe de plus en plus et les "lanternes magiques" sont à présent associées à la plupart des fêtes publiques ou privées notamment durant les festivités de fin et début d’année.

Les ballons de baudruches sont également utilisés pour certaines activités festives comme les anniversaires ou certaines commémorations publiques et privées.

Ces pratiques représentent un risque pour l’aviation (ingestion par les réacteurs, gêne à la visibilité des pilotes, retombées de débris sur les pistes).

Ces lâchers génèrent également un risque incendie important tant au plan bâtimentaire (feux de toiture,…) que sur le plan environnemental (feux de végétation).

Enfin, ces lâchers de lanternes volantes et de ballons de baudruche présentent un risque avéré pour les habitats naturels et pour un certain nombre d’espèces animales notamment en domaine marin.

Une concertation des différents partenaires (aviation civile, SDIS, DEAL) a permis de préparer un projet d’arrêté réglementant ces lâchers de ballons et de lanternes. Le moment est venu d’élargir cette consultation à toute la population pour que la voix de chacun puisse être entendue.



Le préfet de La Réunion souhaite recueillir l’avis du public et lance une consultation du public du 5 au 15 novembre 2019 inclus.

Ainsi, vous pourrez participer à la consultation jusqu’au 15 novembre 2019 en envoyant vos contributions à l’adresse électronique upema.seb.deal-reunion @developpement-durable.gouv.fr