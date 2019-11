Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 9 heures

55% des dispositifs médicaux perforants (seringues, aiguilles, autopiqueur, applicateur etc..) commercialisés et utilisés par des patients en auto-traitement sont collectés par le biais de l'éco-organisme Dastri. Une diminution de 5 points par rapport à 2018. Et une grande différence avec l'Hexagone où le taux de collecte est de 83%. Aujourd'hui Dastri fait le point sur la filière à La Réunion.

