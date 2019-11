Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 11 heures

C'est avec grande hésitation que notre rédaction partage aujourd'hui avec vous une trouvaille qui a bien failli nous faire perdre foi en l'humanité. Voyez-vous, il y a quelques jours, au détour d'une rue, notre innocence a été fourvoyée à jamais... Car, il faut savoir que nous avons trouvé, à notre plus grande horreur, un kari poulé aux bananes*, enfin si on peut appeler ça un kari vu l'aspect de la chose...Vous avez bien lu, oui. Et le pire, c'est que ces bananes n'étaient même pas péi, mais venaient du Sri Lanka. (Photo rb/www.ipreunion.com)

