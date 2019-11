Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Lundi 04 Novembre à 06H55

Matante Rosina appelle à la plus grande prudence en bord de mer. Une houle importante est attendue dès le début de cette journée du mercredi 6 novembre 2019. Comprises entre 1,5 et 2 mètres dans la matinée, les déferlantes vont rapidement grossir. Elles atteindront 3 mètres dans l'après-midi et 4 mètres en soirée. Toute la zone du littoral comprise entre la Pointe des Galets (le Port) à la Pointe de la Table (Saint-Philippe) en passant par Saint-Pierre est concernée par ces grosses vagues. Matante Rosina a aussi prévu un beau soleil et un petit vent. C'est comment chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

