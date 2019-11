Un train de houle de Sud-Sud-Ouest aborde nos côtes ce jour mercredi 6 novembre 2019. Le pic de houle peut atteindre 4m en hauteur moyenne et 7 à 8 m en hauteur maximale au cours de la nuit prochaine avec une période de 17 secondes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les zones concernées vont de la Pointe de la Table à la Pointe des Aigrettes en passant par la Pointe au Sel. Un risque de submersion sur les régions les plus exposées est possible ainsi que de forts courants au niveau des passes, indique Météo France. "La plus grande prudence est donc recommandée sur le littoral."

Cette houle s'amortit lentement dès la fin de matinée du jeudi 7 novembre. Cette vigilance sera réactualisée jeudi 7 novembre à 9h locales.

Lire aussi : Une forte houle annoncée dans le sud et l'ouest à partir de ce mercredi soir

Les communes prennent leurs dispositions. La baignade et toutes les activités nautiques sont interdites ainsi que l’accès au littoral de Saint-Leu et la circulation sur les voies piétonnes du front de mer.

Lire aussi : Circulation et activités nautiques interdites sur le littoral de Saint-Leu

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com