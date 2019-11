Dany Leveneur, Président du groupe LM a signé ce mardi 5 novembre 2019, en présence de la DIECTTE, du Conseil Régional, d'OPCALIA, de la Mission Locale et du MEDEF Réunion, 20 contrats Gadiamb pour cette année. Si le dispositif est reconduit, 20 autres contrats seront reconduits l'année prochaine.

"C’est pour nous une nouvelle étape, un nouvel engagement citoyen avec des jeunes qui souhaitent se lancer dans la vie active" explique Dany Leveneur.

Trois signataires ont fait le déplacement pour signer ce contrat. Un nouveau départ qui a eu lieu dès le 3 septembre dernier suite à l’organisation de jobs dating en partenariat avec le Pôle Emploi de Saint-Pierre et les quatre missions locales de l’île.



Les candidats retenus par LM ont été choisi sur des critères tel que la motivation ou encore l’engagement à respecter les contraintes liées au métier, notamment le travail en horaire décalé. Ils occuperont des postes tels que merchandiseurs, opérateurs de conditionnement des fruits et légumes ou encore préparateurs de commande.



Début octobre, les 20 jeunes retenus ont participé à une formation de quatre semaines pour acquérir une connaissance suffisante du métier des fruits et légumes. En parallèle, depuis le mois de septembre, des tuteurs ont été également formés à recevoir leur "stagiaire".



Le contrat Gadiamb : un contrat de professionnalisation "citoyen et solidaire"



Le contrat Gadiamb a été créé à l’initiative de la Préfecture et de la Région suite au mouvement des gilets jaunes de novembre 2018. Ce dispositif mis en place en partenariat avec le MEDEF, la FRBTP, les Missions Locales, OPCALIA, le RSMA et l’École de la 2eme Chance, s’adresse à des jeunes de 16 à 26 ans déscolarisés depuis plus d’un an et qui souhaitent se réinsérer.



Il s’agit d’un contrat de professionnalisation d’une durée de 6 mois avec la signature d’une charte d’engagement de l’entreprise d’une durée de 2 ans.