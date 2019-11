Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Du riz basmati, fortement apprécié des consommateurs, ne serait "pas conforme à la réglementation" a affirmé ce mardi 5 novembre 2018 Marc Gautheron, directeur général de Soboriz. C'est après avoir "fait analyser 19 riz basmati importé (par les concurrents de soboriz - ndlr), non transformés à La Réunion" que la principale importatrice de riz dans l'île est arrivée à cette conclusion. Les Réunionnais consomment en moyenne 50 kilos de riz par an et par personne. Même si ce chiffre baisse depuis plusieurs années, il est 11 fois supérieur à la consommation des européens, qui est de 4,5kg par an. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

