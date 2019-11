Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Ce mercredi matin 6 novembre 2019, entre 6 et 9 heures du matin, la gendarmerie a mené une action de sécurisation routière. Un "créneau horaire identifié comme sensible" d'après les gendarmes, qui ont relevés 34 infractions, dont 18 feux rouges non respectés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

