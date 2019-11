Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Il n'y aurait de réforme de l'octroi de mer pour le moment, a annoncé ce mardi 5 novembre 2019 Annick Girardin devant la délégation aux outremer de l'Assemblée nationale. La ministre des outre-mer a souligné que les élus locaux n'ont pas demandé à l'Etat de discuter de ce sujet. Cette taxe frappant les produits d'importation et souvent accusée d'être à l'origine de la cherté de la vie en outre-mer en général et à La Réunion. Les Gilets jaunes, qui fêteront dans quelques jours le premier anniversaire de leur mobilisation, avait fait de sa suppression l'une de leurs principales revendication. À l'origine cette taxe avait mise en place pour protéger la production locale. Son montant est fixé par les collectivités et il sert aussi à financer leurs dépenses de fonctionnement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il n'y aurait de réforme de l'octroi de mer pour le moment, a annoncé ce mardi 5 novembre 2019 Annick Girardin devant la délégation aux outremer de l'Assemblée nationale. La ministre des outre-mer a souligné que les élus locaux n'ont pas demandé à l'Etat de discuter de ce sujet. Cette taxe frappant les produits d'importation et souvent accusée d'être à l'origine de la cherté de la vie en outre-mer en général et à La Réunion. Les Gilets jaunes, qui fêteront dans quelques jours le premier anniversaire de leur mobilisation, avait fait de sa suppression l'une de leurs principales revendication. À l'origine cette taxe avait mise en place pour protéger la production locale. Son montant est fixé par les collectivités et il sert aussi à financer leurs dépenses de fonctionnement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)