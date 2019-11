Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, est à La Réunion les 6 et 7 novembre 2019. Elle commencera sa journée avec une séquence avec le lancement de la plateforme numérique Chancegal, puis elle ira à la rencontre des femmes éloignées du marché de l'emploi. La secrétaire d'Etat est arrivée sur le tarmac de l'aéroport vers 11h45. (Photo d'illustration)

