Marlène Schiappa assiste aux travaux du Grenelle contre les violences conjugales

Deuxième et dernier jour de visite de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations à La Réunion.

Après avoir annoncé ce mercredi 6 novembre 2019 le déblocage d'une enveloppe supplémentaire de 800 000 euros pour les Outre-mer dont 135 000 dédiés à La Réunion sur la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes, ce jeudi 7 novembre, la secrétaire d'État assistera aux travaux du Grenelle contre les violences conjugales.

Résumé du premier jour de visite

À son arrivée à La Réunion ce mercredi 6 novembre, Marlène Schiappa ne s'est pas mouillée "l'idée c'est de venir ici à La Réunion à la demande du président de La République pour le Grenelle des violences conjugales." mais elle a d'ores et déjà indiqué que des annonces seraient faites au cours de son séjour "j'ai des annonces à partager avec vous". Sans plus de détails, elle a ensuite affirmé qu'elle découvrait La Réunion et qu'elle venait "en toute humilité".

L'arrivée de Marlène Schiappa à La Réunion à retrouver ici, regardez :

L'après-midi, la secrétaire d'État s'est rendue dans les locaux de la Dieccte (direction du travail, des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) lance la plateforme numérique Chancegal pour l'égalité professionnelle à Là Réunion. Le site est a été mise en ligne à 15h30 ce mercredi. Regardez :

Puis lors d'une interview télévisée chez nos confrères d'Antenne Réunion, Marlène Schiappa a fait des annonces. Hormis les la rallonge de 135 000 euros pour La Réunion dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, la secrétaire d'État a aussi annoncé qu'avec Bruno Le Maire en 2020, elle va "porter une loi pour l'émancipation économique des femmes, qui portera notamment sur la question de la création d'entreprises et de l'accès au pouvoir notamment la direction des entreprises parce qu'il y a là aussi un écart de trajectoire professionnelle important".

Ce jeudi 7 novembre elle signera "une convention avec l'Etat pour améliorer l'accès des numéros d'urgence ici à La Réunion autour du 39 19 et du 115 pour les questions d'hébergement".