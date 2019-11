BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 7 novembre 2019 :



- Sri Lanka : onze personnes interpellées alors qu'elles tentaient de rejoindre La Réunion

- Un enfant sur huit victime de harcèlement scolaire à La Réunion

- La main de l'Ecossais disparu aurait été retrouvée dans l'estomac d'un requin

- Marlène Schiappa annonce le versement de 135.000 euros pour lutter contre les violences conjugales

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait chaud

Sri Lanka : onze personnes interpellées alors qu'elles tentaient de rejoindre La Réunion

Ce mercredi 6 novembre 2019, onze personnes ont été interceptées par les autorités sri lankaises alors qu'elles tentaient de rejoindre illégalement La Réunion. Depuis que le gouvernement australien a fermé ses frontières en 2013, les passeurs ont développé une nouvelle route, la destination est à 4200 km de là : La Réunion. Six bateaux ont atteint nos côtes, cependant les tentatives pour rejoindre notre île continuent. Les autorités sri lankaises ont donc renforcé les contrôles et tentent de démanteler les réseaux.

Un enfant sur huit victime de harcèlement scolaire à La Réunion

Selon les chiffres publiés du ministère de l'Education nationale (en 2015), 1 enfant sur 8 est victime de harcèlement scolaire à La Réunion, contre 1 sur 10 au niveau national. Les élèves en école primaire sont les plus touchés par ce phénomène, certains de manière très sévère. Le moukatage peut facilement dériver de la simple blague au harcèlement. Certaines associations comme APS (association prévention suicide) agissent au quotidien à ce sujet, à la fois pour pousser les élèves à en parler et briser ce tabou, mais aussi mieux définir le harcèlement dans les écoles, afin d'accentuer la prise de conscience chez les jeunes.

La main du touriste écossais disparu aurait été retrouvée dans l'estomac d'un requin

Les équipes du Centre de Sécurité Requin auraient retrouvé la main du touriste écossais disparu le 2 novembre 2019. L'homme avait disparu au large de Saint-Gilles. Cinq requins tigre ont été pêchés en début de semaine, dont quatre au large de Boucan Canot. L'autopsie réalisée ce mercredi 6 novembre aurait permis de retrouver, dans l'estomac de l'un des requins, une main sectionnée identifiée grâce à une bague portée au doigt. Il s'agirait de celle de l'homme de 44 ans. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Marlène Schiappa annonce le versement de 135.000 euros pour lutter contre les violences conjugales

Marlène Schiappa, la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, est à La Réunion ces 6 et 7 novembre 2019. La secrétaire d'Etat a assisté au lancement de la plateforme numérique Chancegal pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle a également rencontré des femmes éloignées du marché de l'emploi. Dans la soirée, elle a annoncé plusieurs mesures, notamment l'injection de 800.000 euros en plus pour les Outre-mer sur la question des violences conjugales, dont 135.000 euros à La Réunion. Autres annonces : un projet de loi en 2020 pour l'émancipation économique des femmes, l'amélioration des numéros d'urgence pour les femmes, et l'évolution de l'autorité parentale pour les pères auteurs de victimes conjugales.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il fait chaud

Matante Rosina dit qu'elle ne va pas trop s'éloigner de son ventilateur ce jeudi 7 octobre 2019. Elle a vu dans le bol de Ti Mimite, son chat préféré, qu'il ferait chaud et qu'il y aurait un beau soleil toute la journée. Et chez vous c'est comment ?