Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Mené pour la deuxième année consécutive, le "Incanella tour" est une action éducative organisée par le lycée professionnel de l'Horizon de Saint-Denis et le rectorat, en collaboration avec la prévention MAIF, la Région et le département Réunion, la CASUD, la CINOR, la direction régionale des routes, l'université de La Réunion et les communes de Saint-Pierre et Saint-Benoît. 80 participants (en VTT, tandems, vélos électriques) de cette seconde édition, dont une vingtaine présentant un profil APA (Activité Physique Adaptée) prendront part à cette manifestation. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture.

Mené pour la deuxième année consécutive, le "Incanella tour" est une action éducative organisée par le lycée professionnel de l'Horizon de Saint-Denis et le rectorat, en collaboration avec la prévention MAIF, la Région et le département Réunion, la CASUD, la CINOR, la direction régionale des routes, l'université de La Réunion et les communes de Saint-Pierre et Saint-Benoît. 80 participants (en VTT, tandems, vélos électriques) de cette seconde édition, dont une vingtaine présentant un profil APA (Activité Physique Adaptée) prendront part à cette manifestation. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture.