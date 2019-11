Ce jeudi 7 novembre, la question du temps de travail était au coeur des préoccupations des membres du syndicat Sud Collectivités Territoriales de la Réunion 974. Alors qu'un protocole avait été signé entre les partenaires sociaux et la collectivité départementale en 2002 donnant le choix aux agents de travailler 35 heures par semaine ou 39 heures, le syndicat s'insurge, selon lui, Cyrille Melchior souhaiterait revenir sur cet acquis social et imposer la semaine de 35 heures aux nouvelles recrues.

Par rapport aux 35 heures, travailler 39 heures par semaine permet aux fonctionnaires territoriaux d’avoir le droit à 22 jours de RTT par an. Le syndicat l’admet "le protocole signé en 2002 est très favorable aux agents" et c’est bien pour cela qu’il ne veut pas revenir dessus. Sauf qu’aujourd’hui, il semblerait que le président de la collectivité pense sérieusement à passer le pas "on a verrouillé les nouveaux agents sur une base à 35h par une note de service, ce qui est totalement illégal" s’insurge Moise Mazeau, le secrétaire départemental de Sud Collectivités territoriales. Regardez l’interview complète du syndicaliste :

Le syndicat Sud Collectivités territoriales s’insurge contre une mesure qui pourrait ne pas laisser le choix aux nouvelles personnes recrutées par le conseil départemental de travailler 35h ou 39h #LaRéunion pic.twitter.com/bWdZ3mxijG — Imaz Press Réunion (@ipreunion) November 7, 2019

Mirella Guichard travaille au Conseil départemental depuis 20 ans et se bat depuis 2007 pour passer à 39 heures et avoir droit à des RTT mais selon elle, son chef de service s’y oppose. Une décision qu’elle juge injuste et qui va à l’encontre du protocole, regardez :

Arrivée au Conseil départemental il y a 20 ans, Mirella Guichard n’a pas eu le choix, elle a été mise à 35h, elle dénonce des disparités dans son service et une politique " à la tête du client " #LaRéunion pic.twitter.com/pSbrqysV2V — Imaz Press Réunion (@ipreunion) November 7, 2019

Selon le syndicat, le fait de ne plus laisser le choix aux nouvelles recrues d’être à 35 ou 39 heures par semaines pourraient renforcer les disparités et créée des tensions dans un climat déjà assez difficile "aujourd’hui le Département ne recrute plus que des contractuels sur des contrats de 6 mois ou un an, les départs ne sont plus remplacés, on fait face à un contexte pesant" explique Moïse Mazeau. Selon le syndicat, sur les 4 600 fonctionnaires territoriaux qui travaillent au département, la moitié serait au 35 heures, l’autre à 39 heures.

www.ipreunion.com