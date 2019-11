BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 8 novembre 2019



- Enquête et perquisition de l'Autorité de la concurrence et des prix : Les locaux de la direction d'Air Austral placés sous scellés

- Violences conjugales : plusieurs annonces fortes... qui restent à concrétiser

- Le tour de l'île à vélo "Incanella" revient pour trois jours

- La Rivière des Galets fait la fête

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre pluie et soleil

Enquête et perquisition de l'Autorité de la concurrence et des prix : les locaux de la direction d'Air Austral placés sous scellés

Depuis ce jeudi matin 7 novembre 2019, les gendarmes et les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence sont en investigation dans les locaux d'Air Austral dans la zone aéroportuaire de Sainte-Marie. Certains locaux de la direction de la compagnie aérienne ont été placés sous scellés. Selon les premiers éléments d'information, cette enquête serait en lien avec la suppression par les autorités malgaches des droits de trafic de Corsair (compagnie concurrente d'Air Austral) entre Madagascar et La Réunion

Violences conjugales : plusieurs annonces fortes... qui restent à concrétiser

La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre femmes et Marlène Schiappa a passé deux jours à La Réunion. Une visite avant tout destinée à la signature du Grenelle des violences conjugales et dont elle a profité pour faire plusieurs annonces. En effet, Marlène Schiappa, comme elle l'a rappelé à plusieurs reprises, n'est pas venue les mains vides. Au milieu des présentations et des prises de parole multiples, elle a présenté plusieurs mesures fortes pour lutter contre les violences faites aux femmes, notamment une rallonge de 135.000 euros pour La Réunion. Le tissu associatif s'en réjouit mais reste prudent. Annoncer c'est bien, agir c'est mieux. Maintenant que le Grenelle est signé et que ces nouvelles propositions sont sur la table, il faudra s'assurer que l'Etat fait ce qu'il faut pour qu'elles soient réellement appliquées.

Le tour de l'île à vélo "Incanella" revient pour trois jours

Mené pour la deuxième année consécutive, le "Incanella tour" est une action éducative organisée par le lycée professionnel de l'Horizon de Saint-Denis et le rectorat, en collaboration avec la prévention MAIF, la Région et le département Réunion, la CASUD, la CINOR, la direction régionale des routes, l'université de La Réunion et les communes de Saint-Pierre et Saint-Benoît. 80 participants (en VTT, tandems, vélos électriques) de cette seconde édition, dont une vingtaine présentant un profil APA (Activité Physique Adaptée) prendront part à cette manifestation

La Rivière des Galets fait la fête

Le coup d'envoi de la fête du village de la Rivière des Galets a été donné ce mercredi 6 novembre à 14h. Au programme animations, fête foraine et un concert tous les soirs. Rendez-vous sur la place du marché forain de la Rivière des Galets

La pa Météo France i di, sé zot i di – Entre pluie et soleil

Matante Rosina dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce vendredi 8 octobre 2019. Il y aura du soleil en début de journée et des petites averses dans le courant de la journée. Les températures seront de saison et un petit vent soufflera de temps à autre, nous dit aussi notre gramoune. Et chez vous c'est comment ?