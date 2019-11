Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Les services de la Direction Régionale de l'ONF informent que pour cette fin d'année 2019 et à l'approche des fêtes de Noël, la distribution d'arbres de Noël ne sera pas possible. Les ressources se font rare et les accès difficiles (routes à flanc de falaises). L'ONF conseille au public de se diriger vers les pépiniéristes ou les propriétaires privés. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Office national des forêts Réunion. (Photo d'illustration)

