Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Ce jeudi 7 novembre, la Cour d'appel a rendu son jugement : Alain Armand a été condamné à un an de prison avec sursis, 10 ans d'inégibilité et une interdiction d'occuper un poste dans la Fonction publique de 5 ans pour prise illégale d'intérêt en tant que président de la Sodiac. Une peine bien plus lourde qu'en première instance. En février dernier, le conseiller départemental avait été relaxé par le tribunal correctionnel, le parquet avait fait appel de la décision.

