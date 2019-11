Travaux, déviations, routes fermées... Retrouvez les chantiers en cours et les événements à venir sur nos routes dans les prochains jours. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - Le Port/La Possession - Travaux de nettoyage, élagage mécanique, fauchage manuel

Sur les RN1 entre ZAC2000 au Port et La Possession, travaux d'élagage du lundi 12 au vendredi 15 novembre. BAU neutralisée de 6h à 15h.

RN1 - La Possession/Le Port - Travaux de dérasement

Sur la RN1 entre l'échangeur de La Possession et celui du Sacré Coeur au Port, travaux de dérasement la nuit du vendredi 8 novembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1A - St Leu - Travaux de réalisation d'un giratoire

Sur la RN1A à St Leu au niveau du carrefour RD12, travaux de réalisation d'un giratoire jusqu'au 19 décembre. Chaussée rétrécie de façon permanente et alternat au droit du chantier de 8h à 16h. Perturbations dans le secteur à prévoir. La bande multifonctionnelle supprimée dans les deux sens de circulation. La vitesse sera limitée à 50km/h, le stationnement et le dépassement seront interdits.

RN1A - St Paul - Travaux pour la VVR

Sur la RN1A à St Paul secteur Pont Ravine du Cimetière, travaux pour la VVR jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 9h à 16h.

RN2 -St André Petit Bazar - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 à Saint André au niveau de l’échangeur de Petit Bazar, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée, plusieurs restrictions seront à prévoir de 20h à 5h les nuits des mardi 12 et mercredi 13 novembre, comme suit :

- fermeture de la RN2 dans le sens Nord/Est avec déviation par la RN2 échangeur de Quartier Français, la RN2002 vers Cambuston puis direction RD47 vers Champ borne pour rejoindre la RD58 chemin Lefaguyes ;

- fermeture de la bretelle d’entrée dans le sens Nord/Est avec déviation par la RN2002 Cambuston, puis direction RD47 vers Champ borne pour rejoindre la RD58 chemin Lefaguyes.

RN2 - St Joseph Langevin - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Joseph Langevin, travaux d'aménagement de trottoir jusqu'au vendredi 20 décembre. Alternat de 8h à 16h. Une déviation est fortement conseillée pour les véhicules légers par la Rue Paille en Queue dans le sens St Joseph/St Philippe.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de l'assainissement des eaux pluviales

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Pointe Corail, travaux d'aménagement de l'assainissement des eaux pluviales jusqu'au 13 décembre. Alternat permanent et vitesse limitée à 30km/h.

RN2 - Ste Anne Bassin Bleu - Travaux de modernisation de chaussée

Sur la RN2 à Ste Anne secteur Bassin Bleu, travaux de modernisation de chaussée jusqu'au vendredi 15 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de la Ravine Bonne Esperance, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 15 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose Rivière de l'Est - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Rivière de l'Est au droit du chemin Faustin, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 15 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit Chemin du Cap - Travaux d'aménagement d'un carrefour à feux

Sur la RN2 à St Benoit Chemin du Cap, travaux d'aménagement d'un carrefour à feux jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Marie/Le Verger - Travaux d’aménagement de l’échangeur le Verger

Sur la RN2 à Ste Marie Le Verger sens Nord/Est, travaux d’aménagement de l'échangeur du mardi 12 au vendredi 15 novembre. Bretelle d’entrée et anneau intérieur du giratoire partiellement neutralisés de 8h à 16h.

RN5 - Cilaos - Travaux de piétonnisation

Sur la RN5 à Cilaos centre-ville, travaux de piétonnisation jusqu'au 30 avril 2020. La circulation sera interdite sur la Rue du Père Boiteau de 7h à 16h. Déviation par les voiries communales.

RD20 - St Louis/Route des Makes - Travaux réparation de câbles Télécom

Sur la RD20 à St Louis/Route des Makes, travaux de réparation de câbles télécom jusqu'au mercredi 13 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de sondages

Sur la RD3 à St Joseph/Route Hubert Delisle, travaux de sondages jusqu'au mardi 12 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD36 - Le Tampon / Route ND de la Paix - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD36 Route de Notre Dame de la Paix au Tampon entre les PR14 et PR18, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au 12 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 16h30.

Chantiers à venir :

RN1A - St Paul - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN1A à St Paul secteur Grand Fond, travaux de renforcement de chaussée la nuit du jeudi 14 novembre. Circulation alternée de 20h30 à 5h.

RN2 - Bras Panon/Ste Marie - Travaux de balayage de jour

Sur la RN2 de Bras Panon à Ste Marie, travaux de balayage sur échangeurs les mercredi 13 et jeudi 14 novembre. Bretelles d'entrée et de sortie des échangeurs partiellement neutralisées de 8h à 15h.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de peinture

Sur la RN2 entre Franche Terre à Ste Suzanne et Petit Bazar à St André, travaux de peinture les nuits des mercredi 13 et jeudi 14 novembre. Voie neutralisée sens Nord/Est de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux d'espace vert

Sur la RN2 à Ste Suzanne entre Bel Air et Quartier Français, travaux d'espace vert les mardi 12 et mercredi 13 novembre. Voie neutralisée de 9 à 15h dans un sens ou dans l'autre.

Evènements (hors chantiers) :

RN1 – Toute l’île - Incanella Tour 2

La course cycliste intitulée "Incanella Tour 2" se déroulera jusqu’au dimanche 10 novembre de 8h à 18h. Les cyclistes emprunteront les axes principaux et secondaires du réseau national. Prudence à l’approche des cyclistes.

RN1C - St Louis - Braderie commerciale

Sur la RN1C à St Louis, braderie commerciale du samedi 2 au lundi 11 novembre. Route fermée de 8h à 17h dans les deux sens.

RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le samedi 9 novembre de 19h à 1h pour le marché de nuit. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais. La circulation sera de nouveau interdite les dimanche 10 et lundi 11 novembre de 14h à 19h.

RN2 - St Joseph - Trail du Curcuma

La manifestation sportive "Trail du Curcuma 2019" se déroulera le samedi 9 novembre de 7h à 13h sur la commune de St Joseph. La prudence sera recommandée sur la RN1002 au niveau du giratoire du Butor et sur la RD3.

RD17E - Etang Salé - Odyssea

Le Conseil Départemental vous informe que sur la R17E à L’Etang Salé, pour permettre le bon déroulement de la manifestation intitulée " Odysséa ", la circulation sera interdite de 6h à 20h le samedi 9 novembre et de 6h à 13h le dimanche 10 novembre au niveau du Chemin Village. Une déviation sera mise en place par les RD11 et RD17.

RD32 – St Joseph - Manifestation "Safran en fête"

Sur la RD32 Route Plaine des Grègues à St Joseph, manifestation "Safran en fête" jusqu'au mardi 12 novembre. Restriction comme suit :

- jusqu’au mardi 12 à 06h circulation et stationnement interdits (du PR9+960 au PR10) dans le sens montant ;

- le lundi de 6h à 18h30 circulation interdite du PR9+960 au PR 10.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales