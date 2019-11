Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 9 heures

La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre femmes et Marlène Schiappa a passé deux jours à La Réunion. Une visite avant tout destinée à la signature du Grenelle des violences conjugales et dont elle a profité pour faire plusieurs annonces. En effet, Marlène Schiappa, comme elle l'a rappelé à plusieurs reprises, n'est pas venue les mains vides. Au milieu des présentations et des prises de parole multiples, elle a présenté plusieurs mesures fortes pour lutter contre les violences faites aux femmes, notamment une rallonge de 135.000 euros pour La Réunion. Le tissu associatif s'en réjouit mais reste prudent. Annoncer c'est bien, agir c'est mieux. Maintenant que le Grenelle est signé et que ces nouvelles propositions sont sur la table, il faudra s'assurer que l'Etat fait ce qu'il faut pour qu'elles soient réellement appliquées. (Photo rb/www.ipreunion.com)

