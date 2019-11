Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Ce vendredi 8 novembre 2019, l'équipe scientifique partie explorer le Mont La Pérouse a donné un premier bilan de ses 10 jours de mission. Celle-ci a commencé le 26 octobre pour se terminer le 6 novembre. Laurent Ballesta et ses acolytes sont partis observer et photographier pour la toute première fois ce volcan sous-marin, peu connu, situé à 178 km de La Réunion et visible à plus de 120 mètres de profondeur. C'est devant un amphithéâtre complet que les scientifiques ont dévoilé, en images, leurs découvertes.

